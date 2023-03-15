أميركا تعلّق على انتشال حطام الطائرة المسيرة من البحر الأسود
طائرة أميركية مسيرة من طراز MQ-9 التي أسقطت فوق البحر الأسود
15 مارس 2023 21:37
قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن طائرة الاستطلاع العسكرية الأميركية التي تحطمت في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان قد لا يتسنى انتشالها على الإطلاق.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إنه في أول حادث من نوعه منذ بدء الأزمة الأوكرانية، أصابت مقاتلتان روسيتان من طراز "سو-27" الطائرة المسيرة فأعطبتاها.
وحملت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية التحطم لـ"المناورات الخطيرة" التي قامت بها الطائرة المسيرة وقالت إن طائرتيها لم تحتكا بها.
وقال كيربي، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية "لم يتم انتشالها. ولست متأكداً من أننا سنتمكن من انتشالها... المكان الذي سقطت فيه في البحر الأسود مياهه عميقة للغاية. ولذا، ما زلنا نُقّيِم ما إذا كنا سنقوم بأي نوع من جهود الانتشال. قد لا يكون".
وأوضح كيربي لشبكة (أيه.بي.سي) التلفزيونية أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات وقائية لضمان الحد من قدرة الروس على استخراج معلومات استخباراتية مفيدة من الطائرة في حال تمكنوا من انتشالها.
وأضاف أن هذا يعني أن الطائرة "مملوكة لنا" وستواصل السلطات استكشاف خيارات استردادها.
وقالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ستحاول انتشال حطام طائرة الاستطلاع المسيرة.
وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن في الكرملين، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، "لا أعرف إذا كنا سنتمكن من انتشالها أم لا، لكن يجب القيام بذلك. وسنعمل بالتأكيد على ذلك. آمل بالطبع أن ننجح".
وقع الحادث فوق المياه الدولية أمس الثلاثاء.
واستدعت الخارجية الأميركية أناتولي أنتونوف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة لتعبر له عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن المواجهة.
وقال كيربي لشبكة (سي.إن.إن) "الرسالة التي أرسلناها إلى السفير الروسي هي أنه يتعين عليهم توخي الحذر في الطيران في المجال الجوي الدولي بالقرب من ممتلكات أميركية، أؤكد أنها تحلق بشكل قانوني تماما وتقوم بمهام لدعم مصالح أمننا القومي... هم الذين عليهم توخي المزيد من الحذر".
وأضاف كيربي في وقت لاحق على شبكة (أيه.بي.سي) "مفاد الرسالة: لا تفعلوا ذلك مرة أخرى".
وقال أنتونوف، بعد الاجتماع، إن الطائرة "كانت تتجه عمداً وباستفزاز نحو الأراضي الروسية مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال".
وأكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق المياه الدولية في المنطقة.
وقال لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي، اليوم الأربعاء في بداية اجتماع شهري عن بُعد مع الحلفاء بشأن تسليح أوكرانيا "يتوجب على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية".