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«الصحة العالمية» تحذّر من تفشي الكوليرا في أفريقيا
مركز استقبال مصابين بالكوليرا
15 مارس 2023 20:28
حذر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في أفريقيا بحلول نهاية الربع الثاني من العام الحالي إذا لم تتخذ إجراءات شاملة للحد من تفشي المرض.
وأفادت المنظمة بتسجيل أكثر من 40 ألف حالة في أفريقيا منذ بداية العام، قائلة إن أكثر من نصف الحالات في مالاوي فيما سجلت موزامبيق حوالي 15 في المئة من الحالات.
وذكرت المنظمة أن موزامبيق سجلت زيادة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا في الأسابيع القليلة الماضية، لكن الإصابات بالمرض انخفضت في الكثير من الدول الأفريقية الأخرى.
وقالت المنظمة، إن موزامبيق تلقت موافقة على 1.3 مليون جرعة إضافية من لقاح الكوليرا للمساعدة في السيطرة على انتشار المرض، لكنها أوضحت أنه لا يزال يتعين التعامل مع مشكلة نقص اللقاحات.
وقال الدكتور أوتيم رمضان، المسؤول في المنظمة والمتخصص في علم الأوبئة، إن مالاوي، المجاورة لموزامبيق والتي تكافح أسوأ تفش للكوليرا في تاريخها، تشهد الآن انخفاضاً مستمراً في حالات الإصابة والوفيات.
في الوقت نفسه، تتخذ زامبيا وإثيوبيا وكينيا والصومال إجراءات للتعامل مع انتشار الكوليرا.
وقال رمضان إن التقدم، الذي تحقق في سبيل الحد من انتشار المرض في مالاوي في الأسابيع الأربعة الماضية، قد يشهد تراجعا سريعا بسبب الدمار الشديد الناجم عن العاصفة المدارية «فريدي».
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المصدر: رويترز
الكوليرا
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