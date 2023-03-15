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بوتين يستقبل الرئيس السوري

بوتين يجري مباحثات مع الرئيس السوري
15 مارس 2023 20:13

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين اليوم الأربعاء، نظيره السوري بشار الأسد الذي يزور روسيا.

وأعرب الرئيس السوري عن تأييده لروسيا خلال الأزمة الأوكرانية الحالية.

وقال الرئيس الأسد لنظيره الروسي إنه يتوقع نتائج اقتصادية ملموسة من أول زيارة له لموسكو منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

قبل ذلك، أعلن ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن سيادة وسلامة أراضي سوريا يمثلان أولوية بالنسبة لروسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين "أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية-السورية في مقدمة [مواضيع المناقشة]، والتعاون في سياق إعادة إعمار سوريا، واستمرار التسوية السورية، على هذا النحو، بما في ذلك جميع الجوانب، مع التأكيد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

كان الرئيس السوري قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء. ووضع، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في الساحة الحمراء.

كانت آخر زيارة قام بها الأسد إلى روسيا في سبتمبر 2021.

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المصدر: وكالات
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