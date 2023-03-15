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النمسا تشدد إجراءاتها الأمنية تحسباً لهجوم محتمل

سيارة شرطة أمام كاتدرائية في العاصمة فيينا
15 مارس 2023 19:50

عززت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، إجراءاتها الأمنية في عدة مواقع حساسة في العاصمة فيينا بعد تلقيها معلومات عن هجوم محتمل.

وكتبت شرطة العاصمة في تغريدة «لدى أجهزة استخباراتنا سبب للاعتقاد بأن هجوماً تم التخطيط له في فيينا».

وأوضحت «كإجراء احترازي، تم وضع المواقع الحساسة تحت المراقبة المشددة». ويتعلق الأمر بالكنائس ودور العبادة «من مختلف الطوائف»، وذلك «حتى إشعار آخر».

وأضافت الشرطة «في حالة وجود خطر ملموس، سنقوم على الفور بتنبيه» السكان.

شددت النمسا إجراءاتها الوقائية منذ الهجوم الإرهابي في 2 نوفمبر 2020، وهو الأول الذي يستهدف هذا البلد البالغ عدد سكانه 9,1 مليون نسمة.

في ذلك اليوم، أطلق شاب النار وسط فيينا وقتل أربعة أشخاص وأصاب 23 آخرين، قبل أن ترديه الشرطة.

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المصدر: آ ف ب
النمسا
هجوم إرهابي
فيينا
إجراءات أمنية
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