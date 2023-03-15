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رئيس فنلندا: تركيا توصلت إلى قرار بشأن انضمامنا للناتو
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو
15 مارس 2023 19:44
قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن المقرر أن يجتمع نينيستو مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.
وأوضح نينيستو، في بيان "كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع، قبلت الدعوة".
وقال الرئيس الفنلندي إنه يتوقع أن يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييد تركيا لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي عندما يلتقي معه في أنقرة.
وأكد نينيستو، في رسالة بالبريد الإلكتروني "علمنا أنه عندما قرر الرئيس التركي أردوغان المصادقة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، كان يريد أن يفي بوعده من رئيس لرئيس".
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المصدر: وكالات
ساولي نينيستو
سولي نينيستو
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