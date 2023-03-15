بلينكن يجري مباحثات في إثيوبيا

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مباحثات في إثيوبيا. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بعد استقباله بلينكن، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز العلاقات. كما اجتمع بلينكن مع وزير الخارجية دمقي مكونن. وكتب أبي أحمد، على موقع تويتر بعد الاجتماع مع بلينكن "اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين مع التزام بالشراكة". وقال بلينكن للصحفيين، قبل الاجتماع مع أبي ودمقي، إن ثمة أمورا كثيرة يجب فعلها. وأضاف "أهم أمر تقريبا هو ترسيخ السلام المعلن في الشمال". وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، على تويتر، أن المباحثات شملت مناقشات حول تشكيل إدارة مؤقتة في تيجراي وسياسة العدالة الانتقالية التي تسعى للمحاسبة وإنصاف الضحايا. وسيتوجه بلينكن، غدا الخميس، إلى النيجر، الواقعة في غرب أفريقيا وتواجه جماعات متطرفة. أخبار ذات صلة بلينكن: تخصيص مساعدات لإثيوبيا بأكثر من 331 مليون دولار 331 مليون دولار مساعدات أميركية لإثيوبيا

المصدر: آ ف ب