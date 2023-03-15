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روسيا تريد استعادة حطام المسيّرة الأميركية

طائرتا سوخوي روسيتان خلال مناورات
15 مارس 2023 18:51

قال نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي إن روسيا ستحاول العثور على الطائرة المسيّرة الأميركية التي تتهم الولايات المتحدة موسكو بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا.

وأوضح باتروشيف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي "لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن علينا المحاولة".

  • نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي
    نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي

وهذا أول حادث من نوعه منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.

واعترف الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا المسيّرة الأميركية، لكنه أكد أنهما لم تصطدما بها ولم تتسببا في سقوطها خلافاً لما أعلنته واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «بعد مناورة عنيفة... بدأت المسيّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه»، موضحة أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم «تحتكا» بالطائرة.

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قالت إن إحدى المقاتلتين الروسيتين (سو-27) أصابت مروحة الطائرة المسيرة (إم.كيو9)، مما أدى إلى سقوطها في البحر الأسود.

وأطلع الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أعضاء حلف شمال الأطلسي على الحادث الذي استنكره البيت الأبيض والبنتاجون اللذان حذرا بشدة من خطر التصعيد. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إن السفير الأميركي في موسكو نقل رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية.

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المصدر: وكالات
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