تركيا تحدد موعداً قريباً لقبول انضمام فنلندا للناتو
شعار حلف الناتو
15 مارس 2023 18:28
قال مسؤولان تركيان، اليوم الأربعاء، إن "من المرجح بشدة" أن يصدق البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل ختام جلساته في منتصف أبريل المقبل، وذلك قبل يوم من زيارة الرئيس الفنلندي ساولي نينسته إلى تركيا.
وقال مسؤول كبير إن طلب انضمام فنلندا إلى الحلف ستجري الموافقة عليه بشكل مستقل عن السويد، التي تقدمت بطلب انضمام إلى الحلف العسكري في نفس الوقت مع فنلندا العام الماضي.
ودأبت تركيا على الإشارة لأن السويد بحاجة لاتخاذ خطوات إضافية في مواجهة منظمات تصفها أنقرة بالإرهابية .
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أمس الثلاثاء، إن احتمال انضمام فنلندا للحلف قبل السويد يتزايد، وذلك بعد محادثات بين الأطراف الثلاثة في بروكسل هذا الأسبوع.
وأوضح مسؤول تركي كبير، في تصريح لوكالة رويترز للأنباء "نفكر بصورة إيجابية في طلب فنلندا. لن يكون من الخطأ القول إن محادثات الانضمام ستنعقد في أوقات مختلفة عن السويد".
وأضاف مسؤول آخر، مطلع على المسألة، أن نهج فنلندا في التعامل مع المنظمات الإرهابية يراعي الحساسيات لدى تركيا وإن هلسنكي اتخذت خطوات بهذا الصدد.
وأكد المسؤول "من المرجح بشدة أن تكتمل الخطوة اللازمة لقبول عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي قبل ختام (جلسات البرلمان) وإجراء الانتخابات".
ورفض كلا المسؤولين نشر اسميهما.
من المقرر أن يختتم البرلمان التركي جلساته في منتصف أبريل المقبل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة يوم 14 مايو.