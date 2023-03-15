قتلى جراء سيول ضربت منطقة الزلزال في تركيا

قُتل عشرة أشخاص على الأقل الأربعاء نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 فبراير، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية.
ولقي تسعة أشخاص حتفهم في مدينة "شانلي أورفا"، وقتل شخص آخر فيما يجري البحث عن ثلاثة مفقودين في محافظة "أديامان" المجاورة التي شهدت أيضا أمطارا غزيرة، على ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
وتم إيواء العديد من الناجين من الزلزال في خيام مؤقتة في انتظار نقلهم إلى منازل.
وأودى الزلزال بحياة 48,500 شخص وفقا لآخر حصيلة نشرتها السلطات التي أشارت أيضا إلى أن 13,5 مليون شخص تضرروا جراءه. ودمر عشرات آلاف المباني السكنية والبنى التحتية.
وبدأت الحكومة التركية تشييد منازل وعمارات سكنية جديدة وتعهدت باحترام المواصفات الخاصة بالبناء في مناطق الزلازل.