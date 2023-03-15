روسيا تطالب أميركا بوقف عمليات التحليق «العدائية»

حذّرت موسكو من أي طلعات جوية أميركية "عدائية"، اليوم الأربعاء، فيما يسود التوتر بعد يوم على اتّهام مقاتلة روسية بصدم مسيّرة تابعة للولايات المتحدة فوق البحر الأسود.
ورغم نفي روسيا بأن تكون مقاتلتها من طراز "سو-27" تسببت بقطع مروحة المسيّرة من طراز "ريبر"، قالت كييف إن الحادثة التي وقعت فوق مياه دولية تعد محاولة روسية لتوسيع نطاق النزاع في أوكرانيا.
وفاقمت حادثة الثلاثاء التي اعتبرت واشنطن أنها نتيجة سلوك متهوّر ويفتقر إلى المهنية، التوتر بين موسكو والقوى الغربية.
وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الأربعاء "نفترض بأن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات إضافية عبر وسائل الإعلام وستضع حدا لعمليات التحليق قرب الحدود الروسية"
وكتب على تلغرام "نعتبر أي تحرّك باستخدام أسلحة أميركية عملا عدائيا مفتوحا".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأنها سارعت لنشر مقاتلاتها بعد رصد مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود ونفت بأن تكون تسببت بإسقاطها.
بدوره، أشار البنتاغون إلى أن مسيّرته كانت تقوم بمهمة روتينية عندما تم اعتراضها "بأسلوب متهوّر وغير سليم بيئيا وغير مهني"، فيما شددت روسيا على أن المسيّرة كانت خارج السيطرة مؤكدة بأن طائراتها لم تحتك بها بأي شكل من الأشكال.