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الرئيس الفنلندي الخميس في تركيا للقاء أدوغان

الرئيس الفنلندي سولي نينيستو
15 مارس 2023 16:54

يصل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الخميس إلى تركيا حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد إعلان أنقرة أنها قد تصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

سيبدأ الرئيس الفنلندي الذي يرافقه وزير الخارجية بيكا هافيستو، زيارته إلى تركيا بتفقد المنطقة المتضررة في الجنوب التركي جراء الزلزال المدمّر الذي وقع في السادس من فبراير الماضي.

وستتركز المفاوضات بين الرئيسين على مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، إضافة إلى ملف انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، رغم اعترض أنقرة حتى الساعة على عضوية ستوكهولم.

ترفض تركيا التي يُعتبر تصويتها ضرورياً، حتى الآن المصادقة على طلبي ترشح كلّ من فنلندا والسويد لعضوية الحلف.

 

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المصدر: وكالات
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رجب طيب أردوغان
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