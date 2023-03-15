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رئيس فنلندا يزور تركيا لمناقشة طلب الانضمام لـ«الناتو»

علما فنلندا و«الناتو»
15 مارس 2023 15:09

أفادت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء أن رئيس فنلندا سولي نينيستو يعتزم زيارة تركيا الأسبوع الجاري لمناقشة طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة في بيان "ستتم مناقشة العلاقات الثنائية بالإضافة إلى طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي في الاجتماعات التي ستعقد في إسطنبول".

 

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
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