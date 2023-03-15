الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق مدينة بيلجورود

قالت السلطات اليوم الأربعاء إن الدفاع الجوي الروسي أسقط ثلاثة صواريخ فوق مدينة بيلجورود الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. وقال حاكم المدينة فياشيسلاف جلادكوف مساء أمس الثلاثاء إن قطعة من الركام سقطت في المنطقة .

ولم يتحدث جلادكوف عن مصدر الصواريخ. ويشار إلى أن جلادكوف والسلطات في منطقتي بيريانسك وكورسك، القريبتين من الحدود، تحدثوا بصورة متكررة عن عمليات قصف من الجانب الأوكراني.

وقال فالينتين ديمدوف عمدة مدينة بيلجورود إن السلطات حثت سكان المنازل المتضررة على البقاء في فندق. ووفقا للبيان، من المقرر بدء أعمال الإصلاح اليوم. وقد تضرر نحو 11 منزلا .