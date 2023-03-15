الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق مدينة بيلجورود

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق مدينة بيلجورود
15 مارس 2023 15:07

قالت السلطات اليوم الأربعاء إن الدفاع الجوي الروسي أسقط ثلاثة صواريخ فوق مدينة بيلجورود الروسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.  وقال حاكم المدينة فياشيسلاف جلادكوف مساء أمس الثلاثاء إن قطعة من الركام سقطت في المنطقة .

 ولم يتحدث جلادكوف عن مصدر الصواريخ. ويشار إلى أن جلادكوف والسلطات في منطقتي بيريانسك وكورسك، القريبتين من الحدود، تحدثوا بصورة متكررة عن عمليات قصف من الجانب الأوكراني.

أخبار ذات صلة
شولتس يعلن عن توريدات أخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا
بولندا تجري محادثات مع سلوفاكيا بشأن نقل طائرات إلى أوكرانيا

وقال فالينتين ديمدوف عمدة مدينة بيلجورود إن السلطات حثت سكان المنازل المتضررة على البقاء في فندق. ووفقا للبيان، من المقرر بدء أعمال الإصلاح اليوم. وقد تضرر نحو 11 منزلا .

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
الإمارات
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
اليوم 15:20
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©