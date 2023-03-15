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الدنمارك تنشئ صندوقاً بمليار دولار لمساعدة أوكرانيا

الدنمارك تنشئ صندوقا بمليار دولار لمساعدة أوكرانيا
15 مارس 2023 14:37

قالت حكومة الدنمارك اليوم الأربعاء إنها ستُنشئ صندوقا بقيمة سبعة مليارات كرونة دنماركية (1.01 مليار دولار) لتقديم مساعدات عسكرية ومدنية وتجارية لأوكرانيا خلال العام الجاري.
وسيخصص الصندوق، الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان، 5.4 مليار كرونة للمساعدات العسكرية، و1.2 مليار للمساعدات المدنية، و0.4 مليار لجهود الشركات الدنماركية في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن للصحفيين "يمثل هذا إلى حد كبير انعكاسا لرغبات أوكرانيا، التي أصبحت تتعلق الآن بإعادة الإعمار فضلا عن المساعدات العسكرية والإنسانية".

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