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الشرطة الأميركية تقتل حماراً وحشياً هاجم صاحبه

تعبيرية
15 مارس 2023 14:04

يرقد رجل أميركي في المستشفى بعد إصابته بجروح بالغة بعدما هاجمه حماره الوحشي الذي قضى لاحقاً بنيران الشرطة، على ما أعلنت سلطات ولاية أوهايو الثلاثاء.

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي بولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عاماً بُترت جراء الهجوم، لافتة إلى أن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح شرطيون آخرون جماح الحيوان.

وأفاد نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي أنه لدى وصوله إلى مكان الحادث الذي وقع الأحد، "هاجم حمار وحشي ذكر ضخم الباب الجانبي على جهة السائق في سيارتي وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية".

وقال "بدا أن كليفتون يعاني من نزيف في ذراعه اليمنى أسفل الكوع مباشرة".

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بينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار الوحشي ليشكّل تهديداً لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي، رجلا يطارد الحمار الوحشي بعصا. وبعد فشل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في إبعاد الحيوان، أطلق الشرطي النار على الحمار الوحشي في الرأس.

ولم تتضح طبيعة الاصابة الدقيقة لكليفتون. وفيما كتب الشرطي ناثان ولش في تقريره أن "الحمار الوحشي عض ذراع الضحية"، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الشرطة تعتقد أن الذراع بُترت.

وأفادت قناة محلية تابعة لشبكة "ان بي سي" بأن الحمير الوحشية لا تُصنف على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، ومن المسموح تالياً حيازتها في الولاية.

 

المصدر: وكالات
الشرطة الأميركية
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