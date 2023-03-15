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الرئيس الألماني يصل إلى إستونيا

الرئيس الألماني يصل إلى إستونيا
15 مارس 2023 13:28

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء إلى إستونيا لتفقد مهمة سلاح الجو الألماني لمراقبة وحماية المجال الجوي فوق منطقة البلطيق.

وسيزور شتاينماير قاعدة أوماري الجوية في إستونيا للاطلاع على الوضع هناك وطريقة عمل فريق الإنذار الألماني-البريطاني، وسيجري الرئيس الألماني حديثا مع جنود ألمان وبريطانيين وسيتناول معهم الغداء.

وكان سلاح الجو الألماني وسلاح الجو الملكي البريطاني توليا معا في السادس من الشهر الجاري المهمة التي يطلق عليها اسم "الشرطة الجوية للبلطيق" حيث يقوم السلاحان بتنفيذ طلعات مشتركة في هذه المنطقة.

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وتنطلق طائرة "يوروفايتر" ألمانية وأخرى بريطانية عندما تقترب طائرات غير معروفة من المجال الجوي لمنطقة البلطيق بدون إشارة من جهاز إرسال أو اتصال لاسلكي. وتشارك ألمانيا منذ فترة طويلة في مهمة مراقبة المجال الجوي في البلطيق، وأفادت بيانات سلاح الجو الألماني بتنفيذ الطائرات المقاتلة الألمانية المتمركزة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 27 طلعة منذ أغسطس الماضي بعد تلقيها تنبيها بوجود طائرات مجهولة فوق منطقة البلطيق، وقامت هذه الطائرات برصد طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق.

وفي أعقاب زيارة القاعدة الجوية، يعتزم شتاينماير عقد لقاء مع نظيره الإستوني الار كاريس في العاصمة تالين. ويمنح شتاينماير الرئيسة الإستونية السابقة كيرستي كاليولايد وسام الاستحقاق الألماني.

ويختتم الرئيس الألماني زيارته لإستونيا غدا الخميس بتناول الإفطار مع رئيسة الوزراء كايا كالاس، التي تجري حاليا مفاوضات لتشكل ائتلاف حاكم بعد فوز حزبها (حزب الإصلاح) الليبرالي في الانتخابات.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
إستونيا
فرانك فالتر شتاينماير
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