قتلى ومفقودون في فيضانات عارمة جنوب تركيا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد عشرة آخرون، جراء فيضانات عارمة ضربت جنوب شرق تركيا.
ولقي أربعة أشخاص حتفهم في محافظة"شانلي أورفة"، على الحدود السورية، بينما لقي شخص آخر حتفه، في محافظة "أديمان" على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال. وذكر صالح أيهان، محافظ "شانلي أورفة" لقناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الحكومية "لقي أربعة أشخاص من مواطنينا حتفهم، وأن جهود الإنقاذ تجري الآن بالمحافظة ، بما في ذلك المناطق الريفية".
وأضاف أن "السلطات تخشى من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى" مستشهدا بسقوط أمطار غزيرة "بشكل غير عادي. وكانت وكالة "ديميرورين" التركية الخاصة للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن نعمان خطيب أوغلو، محافظ أديمان قوله إن مياه الفيضانات، التي أعقبت سقوط أمطار غزيرة، جرفت منزل حاوية، بمنطقة "توت" بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وكان زلزال مدمر قد ضرب المنطقة، الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 48 ألف شخص وإجلاء حوالي مليوني شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل الخيام والحاويات.
وتم إغلاق مدارس في "شانلي أورفا"، حيث غرقت منازل سكنية أيضا وحثت السلطات السكان المحليين على الانتقال إلى مناطق آمنة. وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة في جنوب شرق تركيا.