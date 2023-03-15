الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى ومفقودون في فيضانات عارمة جنوب تركيا

أرشيفية
15 مارس 2023 14:02

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد عشرة آخرون، جراء فيضانات عارمة ضربت جنوب شرق تركيا.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في محافظة"شانلي أورفة"، على الحدود السورية، بينما لقي شخص آخر حتفه، في محافظة "أديمان" على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال. وذكر صالح أيهان، محافظ  "شانلي أورفة" لقناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الحكومية "لقي أربعة أشخاص من مواطنينا حتفهم، وأن جهود الإنقاذ تجري الآن بالمحافظة ، بما في ذلك المناطق الريفية".

وأضاف أن "السلطات تخشى من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى" مستشهدا بسقوط أمطار غزيرة "بشكل غير عادي. وكانت وكالة "ديميرورين" التركية الخاصة للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن نعمان خطيب أوغلو، محافظ أديمان قوله إن مياه الفيضانات، التي أعقبت سقوط أمطار غزيرة، جرفت منزل حاوية، بمنطقة "توت" بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وكان زلزال مدمر قد ضرب المنطقة، الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 48 ألف شخص وإجلاء حوالي مليوني شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل الخيام والحاويات.

وتم إغلاق مدارس في "شانلي أورفا"، حيث غرقت منازل سكنية أيضا وحثت السلطات السكان المحليين على الانتقال إلى مناطق آمنة. وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة في جنوب شرق تركيا.

أخبار ذات صلة
رئيس فنلندا: تركيا توصلت إلى قرار بشأن انضمامنا للناتو
تركيا تحدد موعداً قريباً لقبول انضمام فنلندا للناتو
المصدر: وكالات
زلزال تركيا
تركيا
فيضانات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
الإمارات
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
اليوم 15:20
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©