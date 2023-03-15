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طائرتان بريطانية وألمانية تعترضان مقاتلة روسية

المقاتلتان اللتان اعترضتا الطائرة الروسية من طراز "تايفون"
15 مارس 2023 13:31

اعترض سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الألماني، طائرة روسية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإستوني، في أول مهمة لهما فى إطار مهام الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).    

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أن استجابة أمس الثلاثاء شهدت قيام المقاتلتين البريطانية والألمانية طراز تايفون بالرد على طائرة روسية للتزود بالوقود فى الجو، بعدما أخفقت في التواصل مع مركز مراقبة حركة الملاحة الجوية الإستوني.   

ويجري الطيارون البريطانيون حاليا مهام مشتركة تتبع الشرطة الجوية في إستونيا إلى جانب سلاح الجو الألماني للمرة الأولى.   

ويأتي ذلك فيما تستعد بريطانيا لتتولى من ألمانيا رئاسة مهمة الناتو في إستونيا التي تحد روسيا.

وشددت وزارة الدفاع البريطانية على الطبيعة "الروتينية" للمهمة، ولكنها تأتي وسط توترات بين الغرب وروسيا بشأن الهجوم على أوكرانيا.

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي "هذا النشر البريطاني والألماني في البلطيق يؤكد بوضوح عزمنا المشترك على تحدي أي تهديد محتمل لحدود الناتو، بينما يؤكد على قوتنا المشتركة". 

 

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المصدر: وكالات
طائرة روسية
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