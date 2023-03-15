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العراق : القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين

العراق : القبض على 7 إرهابيين في صلاح الدين
15 مارس 2023 13:23

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الأربعاء ، القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين شمال بغداد  .

وقالت خلية الإعلام ، في بيان منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن المقبوض عليهم "مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي  ، وتوزعت مهامهم داخل تلك العصابات الإجرامية في نقل المواد الغذائية ونصب السيطرات الوهمية واشتراكهم في الهجوم على القوات الأمنية في منطقة الفرحاتية ونهر الاسحاقي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عناصر داعش، فضلا عن عمل أحدهم بما يسمى ديوان الزكاة وآخر تتلمذ على ما يسمى إمامة المساجد".

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ووفق البيان ، "كانت مهمة أحدهم إلقاء الخطب في الجوامع وتحريض المواطنين قسراً على مقاتلة القوات الأمنية قبل أيام التحرير" ، مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة. 

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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