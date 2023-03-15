21 قتيلاً في غرق عبارة قبالة سواحل الغابون

أعلنت النيابة العامة في الغابون الثلاثاء أن حصيلة حادث غرق عبارة صغيرة قبالة سواحل العاصمة ليبرفيل ارتفعت إلى 21 قتيلًا، بعد انتشال 15 جثة إضافية في حين تتواصل عمليات البحث عن 16 مفقودًا.

وأفادت حصيلة سابقة عن ستة قتلى بينهم طفل.

وفي المجمل، أُنقذ 124 من أصل 161 شخصًا بين ركاب وأفراد الطاقم، كانوا على متن سفينة "إيستر ميراكل" التي غرقت ليل الخميس الجمعة الماضي قرب الساحل، وفق ما أفادت فرق الإنقاذ.

وكانت هذه السفينة التي تنقل ركابًا وبضائع في رحلة بين ليبرفيل وميناء بورت جنتيل النفطي.

وقال مدعي الجمهورية أندريه باتريك روبونات إن 15 جثة إضافية "انتُشلت من المياه (...) كانت في السفينة، وبفضل تدخل غواصين، تمّ إخراجها. جميعهم كانوا يرتدون سترات نجاة. كانوا عالقين في السفينة".

وفُتحت تحقيقات في الحادث وأعلنت الحكومة الاثنين تعليق مهام أربعة مسؤولين إداريين بشكل احتياطي.

وتحدثت النيابة العامة أيضًا عن وضع أشخاص قيد التحقيق وتوقيف آخرين.