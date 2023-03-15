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ارتفاع حصيلة حادث غرق مركب مهاجرين قبالة مدغشقر

أرشيفية
15 مارس 2023 12:15

ارتفعت حصيلة حادثة غرق مركب مهاجرين ليل السبت الأحد، قبالة سواحل مدغشقر كان في طريقه إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، إلى 34 قتيلًا، وفق ما أعلنت السلطات البحرية في مدغشقر.

وغرق المركب الذي كان يقلّ نحو ستين مهاجرًا قبالة السواحل الشمالية للجزيرة الكبرى. وأفادت حصيلة أولى عن مقتل 22 مهاجرًا.

 

 

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المصدر: وكالات
مدغشقر
المهاجرين
المحيط الهندي
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