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كوريا الجنوبية تكشف عن أكبر خطة في العالم لأشباه الموصلات المتطورة

كوريا الجنوبية يكشف عن أكبر خطة في العالم لأشباه الموصلات المتطورة
15 مارس 2023 11:43

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن خطة لإنشاء أكبر حزمة على مستوى العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة في المناطق القريبة من سول، وإنشاء مجمعات صناعية جديدة في 14 منطقة أخرى، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي في اجتماع طارئ للشؤون الاقتصادية والمعيشية، اليوم الأربعاء، أن حكومته سوف تستثمر 550 تريليون وون حتى عام 2026 من خلال القطاع الخاص في 6 صناعات متطورة، وهي: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والبطاريات الثانوية، والصناعات الحيوية، والسيارات المستقبلية، والروبوتات. وأضاف الرئيس أن الحكومة سوف تنشئ أكبر حزمة على مستوى العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة باستثمارت من القطاع الخاص تبلغ قيمتها 300 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 230 مليار دولار، في المنطقة القريبة من العاصمة سول.

وأشار إلى أنه سيتم رفع القيود المتعلقة باستخدام الأراضي في 14 منطقة في جميع أنحاء البلاد، ليتم فيها إنشاء مجمعات وطنية جديدة للصناعات المتطورة.

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وأكد أن ترسيخ قاعدة الصناعات المتطورة في كوريا يرتبط ارتباطا مباشرا ليس فقط بالنمو الاقتصادي للبلاد، بل وأيضا بالتنمية الإقليمية المتوازنة.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء حزمة أشباه الموصلات المتطورة في منطقة يونغ إين بمقاطعة كيونج كي القريبة من مناطق "كي هونج" و"هوا صونج" و"بيونج تيك" و"بان كيو"، التي تشتهر بصناعة أشباه الموصلات في كوريا.

وبموجب خطة الحكومة، سيتم إنشاء مجمع لصناعات النانو وأشباه الموصلات في مدينة ديجون، ومجمع للسيارات المستقبلية والروبوتات في مدينة ديجو، ومجمع للمكونات الرئيسية للسيارات المستقبلية في مدينة كوانج جو، ومجمع للصناعات الحيوية في مقاطعة كانج وان. 

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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