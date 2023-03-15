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وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إثيوبيا
وزير الخارجية أنطوني بلينكين يصل إلى أديس أبابا
15 مارس 2023 10:42
أصبح وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أحدث مسؤول أميركي يزور أفريقيا، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بلينكن وصل العاصمة الأثيوبية أديس ابابا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء آبي أحمد اليوم الأربعاء.
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