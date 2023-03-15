قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بإندونيسيا

قال مسؤول إن انهياراً أرضياً ناجماً عن هطول أمطار غزيرة أسفر عن مقتل شخصين في بلدة بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وفقد أربعة آخرون بعد أن طمر الانهيار الأرضي ستة منازل في بوجو، وفقاً لرئيس وكالة إدارة الكوارث المحلية، تيوفيلو باتريسيو فريتاس.
وقال المسؤول إن الانهيار الأرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة. يشار إلى أن الانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا، خاصة خلال موسم الأمطار من أكتوبر إلى أبريل. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم في انهيار أرضي طمر منازل في قرية في جزر ناتونا الإندونيسية الأسبوع الماضي.