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رئيس كوريا الجنوبية: التعاون مع اليابان أمر حيوي

رئيس كوريا الجنوبية
15 مارس 2023 09:19

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الأربعاء، إن التعاون مع اليابان أمر حيوي في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية ولحماية سلاسل التوريد العالمية.

وجاءت تصريحات يون في مقابلة مكتوبة مع وسائل إعلام عالمية من بينها رويترز بينما يستعد للسفر إلى طوكيو غداً الخميس لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما.

وقال يون "هناك حاجة متزايدة للتعاون بين كوريا واليابان في هذا الوقت الذي يشهد أزمات متعددة مع تصاعد تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وتعطل سلاسل التوريد العالمية".
وأضاف "لا يمكننا تحمل كلفة إضاعة الوقت وإهمال العلاقات المتوترة بين كوريا واليابان".

وتأتي زيارة يون بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي أمس الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من تجارب الأسلحة بعدما أمر الزعيم كيم جونج أون الجيش بتكثيف تدريباته.
وقال يون: علينا أن نعزز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان"، مضيفا أنه يتوقع إنعاش اتفاق لتبادل المعلومات الأمنية مع اليابان مع إعادة بناء الثقة بين البلدين.

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المصدر: وكالات
يون سوك-يول
اليابان
كوريا الجنوبية
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