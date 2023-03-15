الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يعلن عن أمر تنفيذي جديد

بايدن
15 مارس 2023 07:44

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أعلن عن أمر تنفيذي بشأن ضبط استخدام الأسلحة النارية، وسط تكرار حوادث إطلاق النار المميتة في البلاد في الآونة الأخيرة. وأوضح بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "لقد أعلنت عن أمر تنفيذي بشأن العنف المسلح لتكثيف عملنا لإنقاذ الأرواح".

وأضاف أن هذا الأمر "سيُبقي الأسلحة النارية بعيدا عن الأيدي الخطرة، ويتخذ كل إجراء قانوني للتحرك بالقرب من عمليات التحقق من الخلفية... ويوسع الوعي بقوانين العلم الأحمر، وأكثر من ذلك"، مشيرا بذلك إلى تشريعات تمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة الأسلحة مؤقتا من شخص يظهر سلوكا مقلقا.

أخبار ذات صلة
قطار شحن يخرج عن القضبان في أريزونا الأميركية
أميركا تعلّق على انتشال حطام الطائرة المسيرة من البحر الأسود
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
الأسلحة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
الإمارات
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
اليوم 15:20
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©