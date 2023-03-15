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جوتريش: اليوم العالمي الأول لمكافحة "الإسلاموفوبيا" دعوة للقضاء على الكراهية ضد المسلمين

جوتريش
15 مارس 2023 07:19

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن اليوم العالمي الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا هو دعوة للعمل على القضاء على الكراهية ضد المسلمين.

وأضاف جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم الأربعاء: "التمييز يقلل من شأننا جميعا. يجب أن نقف ضده. واليوم وكل يوم يجب أن نواجه قوى الانقسام بإعادة التأكيد على إنسانيتنا المشتركة".

وفي 15 مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي باعتبار هذا اليوم يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا.

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المصدر: وكالات
المسلمين
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انطونيو جوتريش
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