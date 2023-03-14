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روسيا: مضاعفة إنتاج الذخائر «عالية الدقة»

جنديان أوكرانيان على خط المواجهة في باخموت (رويترز)
15 مارس 2023 02:56

موسكو (وكالات)

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أوعز إلى المؤسسات ذات العلاقة بمضاعفة حجم إنتاج الذخائر عالية الدقة.
وذكرت الوزارة أن شويغو ترأس اجتماع عمل، عقد في إحدى المؤسسات الصناعية العسكرية بريف موسكو، مع إدارة شركة «الأسلحة الصاروخية التكتيكية»، وحضره رؤساء الإدارات ذات العلاقة في وزارة الدفاع.
وتحقق الوزير، خلال اللقاء، من سير تنفيذ طلبية الدولة العسكرية، واطلع على العملية التكنولوجية وخطوط الإنتاج، وكذلك على أحدث الأسلحة التي تم إطلاقها في الإنتاج. وأضافت الوزارة، في بيانها: «أوعز الوزير للشركة بمضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة».
في سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً فقط بدلاً من 120 يوماً كما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ينس لاركي: «ستفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على الاتفاقية كما هي وضمان استمرارها»، مشيراً إلى أن «المشاورات، مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة»، دون أن يحدّد ما سيحصل عندما تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 مارس بعدما مُدّد 120 يوماً في الخريف.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، أمس الأول، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف، أن موسكو «لا تُعارض تمديداً جديداً لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 مارس، لكن لمدة 60 يوماً فقط». لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاقية مدة 60 يوماً يتعارض مع ما اتُفق عليه.
وكتب وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، في تغريدة أمس الأول «إن موقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يوماً فقط يتعارض مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة»، موضحاً أن أوكرانيا تنتظر «الموقف الرسمي» للأمم المتحدة وتركيا بصفتهما «ضامنَتين» للاتفاقية.

روسيا
وزارة الدفاع الروسية
الأمم المتحدة
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