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كوريا الشمالية تطلق «صاروخين باليستيين»

كوريا الشمالية تطلق «صاروخين باليستيين»
15 مارس 2023 02:56

سيؤول (وكالات)

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت «صاروخين باليستيين» قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وذلك بعد يوم من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية واسعة النطاق. 
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن الهيئة القول إنها رصدت عملية إطلاق الصاروخين، حيث قطعا مسافة حوالي 620 كيلومتراً. 
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات المخابرات في سيؤول والولايات المتحدة تجري تحليلاً شاملاً لتفاصيل الصاروخين، مضيفة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة في ظل التعاون الوثيق بين سيؤول وواشنطن، فيما أكدت أن الجيش يحافظ على الاستعدادات ضد احتمال عمليات إطلاق إضافية للشمال. وأدانت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عملية الإطلاق الأخيرة ودعت الشمال إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال «المزعزعة للاستقرار»، مشددة على أن «التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان يظل صارماً».

كوريا الشمالية
صاروخ باليستي
كوريا الجنوبية
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