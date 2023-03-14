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مقتل عنصري شرطة في باكستان

مقتل عنصري شرطة في باكستان
15 مارس 2023 02:56

إسلام أباد (وكالات)

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 قتل شرطيان باكستانيان أثناء حراستهما فرقاً تجمع بيانات إحصائية في هجومين منفصلين تبناهما الفرع المحلي لحركة «طالبان»، وفق ما أعلنت الشرطة أمس. وبدأت باكستان إحصاء رقمياً يستمر شهراً مطلع مارس تم في إطاره نشر عناصر من القوى الأمنية إلى جانب أكثر من 120 ألف موظف كلفوا بالتعداد.
وباتت الشرطة بشكل متزايد في واجهة المعركة بين السلطات الباكستانية وحركة «طالبان» المحلية، إذ يتم استهداف عناصر الأمن بشكل متكرر من قبل مسلحين يتهمونهم بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القضاء.
وتعرض فريقان لهجوم في ولاية خیبر پختونخوا في منطقتين قرب الحدود مع أفغانستان.
وقال مسؤول الشرطة في منطقة تنك فاروق خان «هاجم مسلحون فريق الشرطة المسؤول عن الإشراف على أمن فريق الإحصاء من جهتين»، مضيفاً أن عنصراً قتل وأصيب 4 بجروح. وفي وقت لاحق من المساء، ذكر الجيش الباكستاني أن مسلحاً قتل في «تبادل كثيف لإطلاق النار».
وفي هجوم آخر، فتح مسلحون النار من على دراجة نارية باتجاه الشرطة، ما أسفر عن سقوط قتيل و3 جرحى. وأعلنت حركة «طالبان» باكستان مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث.

الشرطة الباكستانية
باكستان
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