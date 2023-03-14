الأمم المتحدة تدعو لتمويل الاستجابة الإنسانية في أفغانستان

نيويورك (وكالات)

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نداءً جديداً لتمويل المساعدات للاجئين الأفغانيين والدول المضيفة لهم، إضافة إلى مساعدة 8.2 مليون أفغاني لجأوا إلى 5 دول مجاورة بمبلغ 613 مليون دولار.

كما قامت الأمم المتحدة بإطلاق خطة منفصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان قيمتها 4.62 مليار دولار أميركي لمساعدة 28.3 مليون أفغاني 70% منهم من النساء والأطفال خلال العام الجاري أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن الشعب الأفغاني يعيش واحدة من أكبر وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم، ويتطلع إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم لدرء انتشار الجوع والمرض وسوء التغذية.