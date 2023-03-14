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«الشُعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع السلم والأمن الدوليين

«الشُعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع السلم والأمن الدوليين
15 مارس 2023 02:56

المنامة (الاتحاد)

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شاركت سارة فلكناز، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع مكتب لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 146 والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة. وجرى، خلال اجتماع المكتب، عرض نشاط الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، وإبراز جهود دولة الإمارات في إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية، وما يمثله هذا الرمز الفريد من بناء جسور للتواصل والحوار، حيث يجمع الديانات الثلاث تجسيداً لوثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ويعتبر منصة عالمية للحوار والتفاهم والتسامح والاحترام والتعايش السلمي، كما تم عرض جهود الدولة في تقديم الإمدادات والمساعدات للمتضررين وللأسر المنكوبة من جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً تلبية للنداء الإنساني.

سارة فلكناز
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
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