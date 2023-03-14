تونس.. الإعدام لشخصين تورطا بهجوم استهدف السفارة الأميركية

تونس (الاتحاد)

قضت محكمة تونسية، أمس، بإدانة تونسيين بالإعدام لضلوعهما في هجوم إرهابي استهدف السفارة الأميركية في تونس في العام 2020. وفي السادس من مارس 2020 استهدف مسلحان كانا على متن دراجة نارية بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة التونسية. قتل خلال الهجوم المسلحان وشرطي وأصيب 4 من عناصر الشرطة ومدني بجروح. وحوكم 5 أشخاص بتهمة التورط في هذا الهجوم، بينهم اثنان في حالة سراح.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقاً في حق اثنين وبالسجن المؤبد لمتهم ثالث، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، كما قضت المحكمة بالسجن 3 و4 سنوات في حق المتهمين الآخرين.