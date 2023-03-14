الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«النواب الليبي»: قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو

«النواب الليبي»: قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو
15 مارس 2023 02:56

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
بصمات مشاريع شبابية ملهمة في أول فعاليات كوب 28

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزاً قبل نهاية شهر يونيو المقبل، متابعاً: «جاهزون لمساءلة الليبيين»، معتبراً في الوقت نفسه أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي «جاء لمساعدة الليبيين وليس محاكمتنا».
وأضاف صالح، في لقاء تلفزيوني مساء أمس الأول، أن «مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات وأؤكد أنه سيتم قبل نهاية شهر يونيو»، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات، متابعاً: «إذا لم تنجز لجنة 6+6 مهامها تعتبر القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سارية، وهما القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب».
وأوضح أن «البيئة الأمنية آمنة، والعسكريون أدرى بشؤونهم، ولا أمانع في إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي»، لكنه قال: إن «أهم شيء وجود حكومة موحدة، لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يقسِّم البلاد»، منوهاً بأن «مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، وسنمنحها شهراً لمراجعة قوانين الانتخابات».
وقال عقيلة صالح إنه «يرفض انتخاب رئيس للبلاد من قبل البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات»، بحسب قوله.

ليبيا
مجلس النواب الليبي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كبسولة "دراجون"
دنيا
انطلاق كبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء
اليوم 07:15
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©