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مقتل 3 جنود بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في شبوة

مقتل 3 جنود بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في شبوة
15 مارس 2023 02:56

عدن (الاتحاد)

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قتل 3 جنود يمنيين بهجوم إرهابي شنه عناصر من تنظيم «القاعدة» استهدف نقطة أمنية في منطقة «الصفراء» بمديرية «عسيلان» في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
 وقالت مصادر محلية، إن الهجوم الإرهابي وقع فجر أمس، وطال نقطة «الصفراء» التي ترابط على الخط العام طريق «بيحان - عتق».
 وأكد المصدر نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وعدد من الجرحى من أفراد النقطة، فيما لقي 6 من الإرهابيين مصرعهم أثناء تصدي أفراد النقطة للهجوم.
 ونفذ تنظيم «القاعدة» الإرهابي أكثر من مرة، هجمات إرهابية على مواقع أمنية وعسكرية في محافظة شبوة، منطلقًا من معاقله الجديدة بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء. وشهد شهر فبراير الماضي، 3 عمليات إرهابية لتنظيم «القاعدة» في مديرية «مودية» شرقي أبين، ما أدى إلى مقتل وإصابة 14 جندياً بينهم ضابطان. وخلال يناير الماضي، تعرضت القوات اليمنية إلى 4 هجمات إرهابية شنها «القاعدة» غالبيتها في «وادي عومران» بمحافظة أبين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 24 جندياً. يأتي ذلك فيما تواصل القوات اليمنية المشتركة منذ أغسطس 2022 مهام عملية «سهام الشرق» و«سهام الجنوب» في أنحاء محافظتي أبين وشبوة لملاحقة العناصر الإرهابية، وذلك رغم توعد تنظيم «القاعدة» بشن حرب عبوات وكمائن في المحافظتين الاستراتيجيتين.

اليمن
القاعدة
شبوة
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