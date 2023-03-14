«البنك الدولي» يعلن دعم الفئات الفقيرة والزراعة في لبنان بـ 500 مليون دولار

بيروت (الاتحاد)

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي عن دعم البنك الدولي في الأشهر المقبلة للفئات الفقيرة في لبنان بقيمة 300 مليون دولار ودعم الزراعة بقيمة 200 مليون دولار. واستقبل ميقاتي، أمس، وفداً من البنك الدولي ضم بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور وزير البيئة ناصر ياسين. وقال بلحاج، بعد اللقاء: «هناك مشروعان سنسير بهما في مجلس إدارة البنك الدولي في الأشهر المقبلة، المشروع الأول هو مشروع التغطية الاجتماعية، وهو مشروع مهم وقدره نحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، وسيضع المشروع قاعدة معلومات تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل».

وأعلن أن المشروع الثاني «مخصص لدعم قطاع الزراعة ولا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص، فهذا المشروع والذي قدره نحو 200 مليون دولار سيكون مع الحكومة اللبنانية».