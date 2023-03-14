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السعودية تستضيف مؤتمر القمة العربية خلال مايو

السعودية تستضيف مؤتمر القمة العربية خلال مايو
15 مارس 2023 02:56

القاهرة (الاتحاد)

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في مايو المقبل، بالمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أبو الغيط ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عقب لقاء جمعهما، في السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت. وقال أبو الغيط، إن «مؤتمر القمة العربية سيعقد في مايو المقبل في السعودية». وأضاف أنه «من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة». من جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني، خلال المؤتمر ذاته، على «أهمية أن تعتمد القمة العربية أفكاراً ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية».
وفي وقت سابق أمس، وصل أبو الغيط إلى بيروت في زيارة غير معلنة المدة. ويشارك أمين عام الجامعة العربية في «المنتدى العربي للتنمية المستدامة» الذي انطلق أمس، ويستمر 3 أيام، بتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».

السعودية
جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
القمة العربية
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