الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السوداني: حريصون على تحقيق مزيد من التفاهمات في العراق

السوداني: حريصون على تحقيق مزيد من التفاهمات في العراق
15 مارس 2023 02:56

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
السوداني: جادون في إنهاء الملفات العالقة مع إقليم كردستان
العراق يؤكد حرصه على إنجـاح مهمـة بعثـة حلـف الناتو في البلاد

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرص حكومته على تحقيق المزيد من التفاهمات عبر التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل أمس، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.
وذكر البيان أن السوداني «التقى الثلاثاء في مدينة أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية».
وخلال اللقاء، أكد السوداني «حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للعراقيين».
من جانبه، عبر بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، مؤكداً دعمه البرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق، وفق البيان. وفي وقت سابق، أمس، وصل السوداني إلى أربيل غداة الإعلان عن «اتفاق شامل» بشأن القضايا العالقة بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان شمالي البلاد.
ووفق البيان، يرافق السوداني في زيارته لإقليم كردستان وفد حكومي يضم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والهجرة.

محمد شياع السوداني
العراق
أربيل
مسعود بارزاني
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كبسولة "دراجون"
دنيا
انطلاق كبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء
اليوم 07:15
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©