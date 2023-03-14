السوداني: حريصون على تحقيق مزيد من التفاهمات في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرص حكومته على تحقيق المزيد من التفاهمات عبر التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل أمس، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

وذكر البيان أن السوداني «التقى الثلاثاء في مدينة أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية».

وخلال اللقاء، أكد السوداني «حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للعراقيين».

من جانبه، عبر بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، مؤكداً دعمه البرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق، وفق البيان. وفي وقت سابق، أمس، وصل السوداني إلى أربيل غداة الإعلان عن «اتفاق شامل» بشأن القضايا العالقة بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان شمالي البلاد.

ووفق البيان، يرافق السوداني في زيارته لإقليم كردستان وفد حكومي يضم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والهجرة.