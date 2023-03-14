الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع عدد قتلى الإعصار «فريدي» في ملاوي وموزمبيق

منكوبون جراء الإعصار "فريدي" في ملاوي
15 مارس 2023 00:36

أسفر الإعصار «فريدي»، الذي ضرب جنوب القارة الأفريقية للمرة الثانية، عن مقتل أكثر من مئتي شخص في ملاوي وموزمبيق حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة.

وحذّرت أجهزة الإغاثة من أن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن ناجين على الرغم من تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء.

وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في ملاوي، في بيان «ارتفع عدد القتلى من 99... إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37».

ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.

في موزمبيق، أفادت السلطات بأن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلاً و24 جريحاً.

بعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق، توجه «فريدي» فجر الاثنين إلى جنوب ملاوي المجاورة.

أعلنت حالة الكارثة في منطقة «بلانتير»، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة.

ويقول السكان إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل.

وضرب إعصار «فريدي»، الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية مرة أولى أواخر فبراير الماضي. بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، وصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق.

أخبار ذات صلة
مالاوي: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي إلى 190 قتيلاً
مقتل 99 شخصاً في مالاوي بسبب العاصفة «فريدي»
المصدر: آ ف ب
مالاوي
إعصار
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كبسولة "دراجون"
دنيا
انطلاق كبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء
اليوم 07:15
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©