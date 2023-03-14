ارتفاع عدد قتلى الإعصار «فريدي» في ملاوي وموزمبيق

أسفر الإعصار «فريدي»، الذي ضرب جنوب القارة الأفريقية للمرة الثانية، عن مقتل أكثر من مئتي شخص في ملاوي وموزمبيق حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات تربة. وحذّرت أجهزة الإغاثة من أن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن ناجين على الرغم من تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في ملاوي، في بيان «ارتفع عدد القتلى من 99... إلى 190 مع إصابة 584 وفقدان 37». ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية. في موزمبيق، أفادت السلطات بأن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلاً و24 جريحاً. بعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق، توجه «فريدي» فجر الاثنين إلى جنوب ملاوي المجاورة. أعلنت حالة الكارثة في منطقة «بلانتير»، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة. ويقول السكان إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل. وضرب إعصار «فريدي»، الذي يتّجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الأفريقية مرة أولى أواخر فبراير الماضي. بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، وصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق. أخبار ذات صلة مالاوي: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي إلى 190 قتيلاً مقتل 99 شخصاً في مالاوي بسبب العاصفة «فريدي»

المصدر: آ ف ب