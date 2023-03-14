روسيا تعلّق على إسقاط مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود
طائرة أميركية مسيرة من طراز MQ-9 التي أسقطت فوق البحر الأسود
15 مارس 2023 00:27
علّق الجيش الروسي على حادثة إسقاط مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود، الثلاثاء، في أول حادث من نوعه منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.
واعترف الجيش الروسي بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا مسيّرة أميركية، لكنه أكد أنهما لم تصطدما بها ولم تتسببا في سقوطها خلافاً لما أعلنته واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية «بعد مناورة عنيفة... بدأت المسيّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه»، موضحة أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم «تحتكا» بالطائرة.
كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قالت، في وقت سابق، إن إحدى المقاتلتين الروسيتين (سو-27) أصابت مروحة الطائرة المسيرة (إم.كيو9)، مما أدى إلى سقوطها في البحر الأسود.
وأطلع الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أعضاء حلف شمال الأطلسي على الحادث الذي استنكره البيت الأبيض والبنتاجون اللذان حذرا بشدة من خطر التصعيد.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة ستستدعي السفير الروسي في واشنطن للتعبير عن «اعتراضها الشديد» على الحادث.
وصرح برايس للصحفيين بأن السفير الأميركي في موسكو نقل رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية.
ونفذت طائرتان روسيتان (سو-27) ما وصفه الجيش الأميركي بأنه اعتراض متهور لطائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة قبل أن تصطدم إحداهما بها.
وقال الجيش الأميركي إنه قبل الاصطدام ولعدة مرات، حلقت الطائرتان الروسيتان أمام الطائرة المسيرة في مناورات غير مأمونة.
وأكد الجنرال جيمس هيكر، الذي يشرف على سلاح الجو الأميركي في المنطقة في بيان «كانت طائرتنا إم.كيو9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية واصطدمت بها، مما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدانها الكامل».
وقال البيت الأبيض، إن إسقاط الطائرة المسيرة تصرف غير مسبوق، وستثيره وزارة الخارجية مباشرة مع نظيرتها الروسية.
وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، «نحلق فوق هذا المجال الجوي باستمرار منذ عام... وسنواصل هذا».
وأضاف كيربي «لسنا مضطرين للتواصل مع الروس قبل أن نحلق في المجال الجوي الدولي. لا يوجد التزام بهذا ولا نفعله».