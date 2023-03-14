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بوتين: الأزمة الأوكرانية مهمة من أجل بقاء روسيا

بوتين يزور مصنعا للطائرات
14 مارس 2023 22:24

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الأوكرانية الحالية مهمة من أجل بقاء روسيا.

وخلال زيارة لمصنع طائرات في «بورياتيا»، على بعد حوالي 4400 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو، قال بوتين «وبالتالي، هذه ليست مهمة جيوسياسية بالنسبة لنا، لكنها مهمة من أجل بقاء الدولة الروسية، وتهيئة الظروف للتنمية المستقبلية للدولة ولأطفالنا».

ويصف بوتين الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام بأنها رد فعل على ما يصفه بعدوانية الغرب اتجاه روسيا. وهو ما تنفيه الدول الغربية الداعمة لكييف.

وذكر الكرملين أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن إلا بالقوة العسكرية، وإن كييف بحاجة إلى تقبل «الحقائق الجديدة» على الأرض قبل أن يتسنى التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله «يجب علينا تحقيق أهدافنا. لا يتسنى تحقيق هذا في الوقت الراهن إلا بالوسائل العسكرية».

من جانبه، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن «مستقبل أوكرانيا يتقرر» في المعارك الجارية في الشرق بما في ذلك مدينة باخموت.

وذكر زيلينسكي، في خطاب مصور الليلة الماضية، أن «الوضع صعب جدا في الشرق، مؤلم جداً».

واتفق زيلينسكي وقادته العسكريون، اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في الدفاع عن باخموت رغم مخاوف بعض المحللين العسكريين من أن الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا قد تقوض قدرتها على شن هجوم مضاد مخطط له عندما يتحسن الطقس.

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المصدر: وكالات
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