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السوداني: جادون في إنهاء الملفات العالقة مع إقليم كردستان

من لقاء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
14 مارس 2023 22:05

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء هذه الملفات العالقة وبشكل جذري مع إقليم كردستان.

ودعا السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني خلال زيارة إلى مدينة أربيل إلى «الانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على شعب كردستان وكل المحافظات»، حسب بيان للحكومة العراقية.

ومن جانبه، أكد مسرور برزاني حرص حكومة الإقليم على «استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، التي أحرزت تقدماً، وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة».

ودعا إلى «المضي نحو معالجة النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».

 

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