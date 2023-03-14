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مالاوي: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي إلى 190 قتيلاً

آثار الإعصار
14 مارس 2023 22:01

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار فريدي الذي استمر لفترة طويلة بشكل غير معتاد في مالاوي إلى 190 قتيلا، حسبما أعلنت هيئة إدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء.

وتسبب الإعصار في دمار كبير في جنوب شرق أفريقيا للمرة الثانية خلال شهر منذ مساء الجمعة.

وقد تضررت موزمبيق المجاورة وجزيرة مدغشقر.

وفي مالاوي، أصيب نحو 800 شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، وفقا لأرقام رسمية.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث أنه تم الإبلاغ عن فقدان 37 شخصاً، كما نزح ما لا يقل عن 20 ألف شخص من منازلهم.

وأعلنت محطة «ام بي سي» التلفزيونية الرسمية مساء أمس الاثنين عن وفاة 99 شخصاً، كما أعلن الرئيس لازاروس تشاكويرا حالة الطوارئ في المنطقة الأكثر تضررا في جنوب مالاوي. وفي موزمبيق، لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم منذ نهاية الأسبوع، وفقاً لوزارة الصحة. كما تم تسجيل وفيات في دولة مدغشقر.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن 225 شخصاً لقوا حتفهم في الدول الثلاث خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

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المصدر: وكالات
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