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واشنطن تدين اصطدام سوخوي روسية بـ«مسيّرة» أميركية

مقاتلة سوخوي روسية (أرشيفية)
14 مارس 2023 21:59

دانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قيام طائرة روسية بعمل «متهور» عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود، ما أدى إلى تدمير الطائرة الأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا «جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهوراً بالفعل».

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المصدر: وكالات
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طائرة مسيرة
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