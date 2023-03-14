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قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في الصومال

آثار هجوم إرهابي في الصومال (أرشيفية)
14 مارس 2023 21:17

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح 11 آخرون بينهم حاكم منطقة في هجوم إرهابي نُفّذ، اليوم الثلاثاء، في جنوب غرب الصومال على ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وأوضح حسين عدان قائد الشرطة في مدينة «بارديرا»، الواقعة في منطقة «جدو» على بعد 420 كيلومتراً غرب العاصمة مقديشو «اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت ضيافة في باردير كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون».

من بين هؤلاء المسؤولين أحمد بله جارد، حاكم «جدو» وقادة عسكريون عدة على ما أضاف المصدر نفسه.

وأضاف مسؤول الشرطة «تسبب الانفجار في تدمير الجزء الأكبر من المبنى وأدى إلى مقتل خمسة عناصر أمن»، موضحا أن 11 شخصاً آخر أصيبوا بجروح، بينهم حاكم المنطقة من دون إعطاء أي تفاصيل حول خطورة الإصابات.

وتبنّت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة المتشدد الهجوم.

وقال محمد ساني أحد الشهود في المكان «لم يسبق أن سمعنا انفجاراً بهذه القوة وقد اهتزت الأرض تحت أقدامنا هذا الصباح كما لو أنه زلزال».

كان الرئيس حسن الشيخ محمود أعلن، بعيد توليه السلطة في مايو من العام الماضي «حرباً شاملة» ضدّ الإرهابيين، داعياً الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.

وسمح هذا الهجوم، المدعوم بقوة من الاتحاد الأفريقي وبضربات جوية أميركية، باستعادة مناطق شاسعة.

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المصدر: وكالات
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