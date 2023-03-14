هولندا تمنح أوكرانيا مزيدا من الأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الثلاثاء، إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن هولندا ستمنح أوكرانيا كاسحات ألغام ورادارات لرصد الطائرات المسيرة ومنظومة (إم 3) لسرعة بناء الجسور.
سأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن بلاده ربما تمنح أوكرانيا طائرات «ميج-29» المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيراً إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وتطلب أوكرانيا تزويدها بطائرات مقاتلة وهو ما ترفض الدول الغربية حتى الآن الموافقة عليه.