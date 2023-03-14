الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هولندا تمنح أوكرانيا مزيدا من الأسلحة

جنود أوكرانيون يحضّرون قصفا بقذائف هاوتزر
14 مارس 2023 21:08

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الثلاثاء، إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هولندا ستمنح أوكرانيا كاسحات ألغام ورادارات لرصد الطائرات المسيرة ومنظومة (إم 3) لسرعة بناء الجسور.

سأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن بلاده ربما تمنح أوكرانيا طائرات «ميج-29» المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيراً إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.

وتطلب أوكرانيا تزويدها بطائرات مقاتلة وهو ما ترفض الدول الغربية حتى الآن الموافقة عليه.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى التصدي لخطاب الكراهية في مناطق النزاع
روسيا: مضاعفة إنتاج الذخائر «عالية الدقة»
المصدر: وكالات
هولندا
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كبسولة "دراجون"
دنيا
انطلاق كبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء
اليوم 07:15
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©