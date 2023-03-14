اصطدام طائرة روسية بمسيَّرة أميركية فوق البحر الأسود
أرشيفية
14 مارس 2023 21:20
أفادت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي أن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اصطدمت بطائرة أميركية مسيرة من طراز ريبر MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود، اليوم الثلاثاء. وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا "كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين".