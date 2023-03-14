شولتس يدعو إلى تكثيف الجهود إلى حل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا
مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية)
14 مارس 2023 20:49
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تكثيف الجهود الرامية إلى حل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناجورنوكاراباخ.
وفي أعقاب مؤتمر صحفي مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف في برلين، قال شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع غير المستقر على الحدود بين البلدين «الموقف لا يمكن احتماله على المدى الطويل وينطوي على مخاطر حدوث مزيد من التصعيد. هذا ما أوضحته مراراً أحداث الأسابيع والشهور الماضية».
وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن من المهم العثور على حل دائم وقابل للتطبيق بأسرع ما يمكن.
وتتصارع الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان منذ عقود على إقليم ناجورنو-كاراباخ الجبلي الذي يقع في أذربيجان ولكن أغلبية سكانه من الأرمن، وكانت حرب الإقليم الأولى انتهت في 1994 بانفصال المنطقة وخضوعها لسيطرة أرمينيا.
وفي الحرب الثانية التي نشبت في 2020 استعادت أذربيجان جزءاً كبيراً من المنطقة، ولا تزال صراعات على الحدود تنشب بشكل متكرر رغم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بوساطة روسية.