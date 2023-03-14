وكالة أوروبية توافق على مساعدة أثينا على ترحيل مهاجرين
مهاجرون يغرقون بعد انقلاب قاربهم
14 مارس 2023 20:46
وقعت الحكومة اليونانية مع وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» اتفاق تعاون، اليوم الثلاثاء، في أثينا ستساعد بموجبه الوكالة الأوروبية أثينا على إعادة المهاجرين إلى بلادهم ما لم يكونوا يستحقون اللجوء في اليونان.
وبحسب الاتفاق بين وزارة الهجرة واللجوء اليونانية ووكالة فرونتكس، سيتم أيضاً دعم العودة الطوعية للمهاجرين بصورة أقوى.
وذكرت وزارة الهجرة اليونانية أن الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة من بينهم اليونان، لا بد أن يتعامل مع قضية عودة اللاجئين بشكل جماعي ويزيد من أعداد الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى دولهم.
ولفت وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي إلى أن «عودة عدد قليل ممن لا يستحقون اللجوء يقوض مصداقية نظام اللجوء ككل».
وأشارت وكالة فرونتكس إلى أنها ستدعم الدولة بالخبرة في العودة الطوعية للمهاجرين، من بين أمور أخرى.