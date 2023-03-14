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سويسرا ترصد إصابة بمرض يصيب البقر

بقرة في مزرعة
14 مارس 2023 19:52

نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن السلطات السويسرية قولها، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت إصابة بمرض جنون البقر في منطقة "جريسون" شرقي البلاد.

كانت السلطات قد أخذت عينة من بقرة (12 عاما) يوم 27 فبراير الماضي عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر.

وقالت المنظمة، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، إن اختبار مادة جذع الدماغ، التي أخذت من البقرة، أظهر إيجابية العينة وصنفت الحالة على أنها "لانمطية".

وانتشر مرض جنون البقر بين قطعان الماشية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى في التسعينيات. وقد يؤدي اكتشاف حالات لانمطية في بعض الأحيان إلى فرض قيود تجارية مؤقتة.

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